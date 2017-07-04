У справі про "вишки Бойка" триває слідство стосовно діючого народного депутата

Справа про так звані вишки Бойка (йдеться про закупівлю за завищеною ціною вишок для видобутку нафти та газу на Чорноморському шельфі, до якої начебто причетний співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко) просувається, триває слідство стосовно діючого народного депутата за свідченнями колишнього заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" Олександра Кацуби, який уклав угоду зі слідством, повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"У резонансній справі про так звані вишки Бойка ми рухаємося. Як відомо, досить тривалий час у СІЗО за ґратами провів син народного депутата (екс-народного депутата Сергія Кацуби - ІФ) Олександр Кацуба, і, врешті-решт, він пішов на угоду зі слідством. У цьому досить товстому тексті угоди він, згідно із законом, прописав відомі йому факти про керівництво злочинного угруповання, яке розкрадало державні кошти в особливо великих розмірах під час закупівлі нафтовидобувних вишок", - сказав він в інтерв'ю "5 каналу".

Ю.Луценко зазначив, що нині триває слідство відповідно до свідчень О.Кацуби стосовно діючого народного депутата. "Коли його буде завершено - я прийду до Верховної Ради (з поданням на цього депутата - ІФ), планую це зробити восени", - наголосив генпрокурор.