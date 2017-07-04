Події

11:18 04.07.2017

Від початку АТО статус учасника бойових дій отримали понад 206 тис. військовослужбовців та співробітників ЗСУ

У Міністерстві оборони України повідомляють, що від початку проведення антитерористичної операції статус учасника бойових дій отримали більше ніж 206 тис. військовослужбовців і співробітників Збройних сил України.

"Від початку АТО статус учасника бойових дій отримали більше ніж 206 тис. військовослужбовців і співробітників ЗСУ, учасників АТО", - повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу у вівторок.

Він також поінформував, що від початку проведення АТО заохочувальні нагороди від Міноборони отримали більше ніж 41,5 тис. людей, 13,32 тис. військовослужбовців і співробітників ЗСУ отримали державні нагороди.

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