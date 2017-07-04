Події

11:33 04.07.2017

Слідство перевіряє епізод, пов'язаний із підконтрольним сім'ї депутата Рибалки підприємством у Липецьку

Слідчі Генеральної прокуратури перевіряють низку епізодів, пов'язаних із сім'єю народного депутата Сергія Рибалки (фракція Радикальної партії), щодо діяльності підприємства, зокрема, розташованого в Липецьку (РФ), повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"У депутата Рибалки немає проблеми з несплатою податків. На жаль, є інші проблеми у фірмах, пов'язаних із його сім'єю, якими він раніше керував. Дійсно, слідство перевіряє багато епізодів щодо діяльності його концерну, зокрема, пов'язаного з підконтрольним його сім'ї підприємством, яке розташоване на території Російської Федерації, в Липецьку", - сказав він в інтерв'ю "5 каналу" в понеділок.

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