Слідство перевіряє епізод, пов'язаний із підконтрольним сім'ї депутата Рибалки підприємством у Липецьку

Слідчі Генеральної прокуратури перевіряють низку епізодів, пов'язаних із сім'єю народного депутата Сергія Рибалки (фракція Радикальної партії), щодо діяльності підприємства, зокрема, розташованого в Липецьку (РФ), повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко.

"У депутата Рибалки немає проблеми з несплатою податків. На жаль, є інші проблеми у фірмах, пов'язаних із його сім'єю, якими він раніше керував. Дійсно, слідство перевіряє багато епізодів щодо діяльності його концерну, зокрема, пов'язаного з підконтрольним його сім'ї підприємством, яке розташоване на території Російської Федерації, в Липецьку", - сказав він в інтерв'ю "5 каналу" в понеділок.