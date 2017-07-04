Події

11:48 04.07.2017

Збитки на Донбасі сягнули близько $50 млрд

У Міністерстві оборони України збитки від російської агресії на Донбасі за три роки оцінили в $50 млрд.

"На сході України зруйновані об'єкти енергетичної, транспортної, соціальної інфраструктур, люди залишилися без робочих місць. За попередніми даними, збитки становлять близько $50 млрд", - сказав перший заступник міністра оборони України Іван Руснак на конференції в Києві у вівторок.

Він поінформував, що від початку конфлікту "понад 2,7 тисячі українських військових загинули, понад 10 тисяч отримали поранення".

Перший заступник міністра зазначив, що на сьогодні обстановка в зоні проведення АТО залишається важкою, але контрольованою.

"Ознаки тимчасової стабілізації пов'язані з досягнутими в Мінську домовленостями про запровадження режиму припинення вогню з 1 квітня поточного року. Від початку року НЗФ понад 10 тис. разів порушували режим припинення вогню, регулярно застосовуючи озброєння, яке мало бути відведене від лінії зіткнення", - сказав він.

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