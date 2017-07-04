Події

11:59 04.07.2017

Кількість хворих на кір в Україні в червні зросла вдвічі

На кір в Україні в червні захворіли 473 людини, що майже вдвічі збільшило кількість хворих від початку 2017 року, повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Загалом від початку року зареєстровано 962 випадки захворювання на кір.

"Найбільше людей заразилося кором в Івано-Франківській та Одеській областях. Спалахи захворювання в червні також реєструвалися в Тернопільській і Чернівецькій областях. Загалом за останні півроку в Україні сталося 15 спалахів кору, що вразили половину областей та Київ", - зазначає МОЗ.

За його даними, за шість місяців 2017 року в Івано-Франківській області зареєстровано 520 випадків, в Одеській - 344, Тернопільській - 48, Дніпропетровській - 11, Вінницькій - 9, Чернівецькій - 8.

Крім того, поодинокі випадки захворювання зафіксовано в Донецькій, Закарпатській, Кіровоградській, Львівській, Хмельницькій, Черкаській областях та в Києві.

Більшість хворих - 70% (697 осіб) - діти та підлітки.

У відомстві наголошують, що більшість хворих не мала всіх необхідних доз вакцин або взагалі була не вакцинована.

"Специфічного лікування від кору не існує, найбільш дієвою профілактикою захворювання є вакцинація", - йдеться в повідомленні.

Нині в Україні доступна комбінована вакцина Priorix виробництва британської фармкомпанії GlaxoSmithKine Plc (GSK), закуплена за кошти державного бюджету Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Згідно з даними МОЗ, станом на 1 червня в державних медичних закладах налічувалося 929,7 тис. вакцин.

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