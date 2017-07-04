Київ працює над звільненням 132 заручників, шукає 408 зниклих безвісти

Українська сторона у рамках тристоронньої контактної групи (ТКГ) намагається довідатися про долю 408 зниклих безвісти цивільних і військових осіб, повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

"У тих списках, з якими ми працюємо в Мінську, у нас 132 заручники - цивільні та військові особи. І 408 зниклих безвісти, також цивільні та військові. Це з української сторони. І ми не знаємо долі цих людей ", - сказала вона під час конференції в Києві у вівторок.

І.Геращенко зазначила, від початку конфлікту на Донбасі близько 10 тис. цивільних осіб по обидві сторони лінії зіткнення загинули.

"Вони були вбиті внаслідок цієї ініційованої Російською Федерацією війни на Донбасі. Очевидно, це не остаточна цифра, після закінчення конфлікту ми маємо розшукати кожну людину", - сказала вона.

І.Геращенко також звернула увагу на недопуск представників міжнародних організацій на окуповану територію.

"Протягом двох років президент України на всіх зустрічах "нормандського формату" порушує питання допуску Міжнародного комітету Червоного Хреста на окуповані території - до заручників, які перебувають у в'язницях, а також допуску для пошуку зниклих безвісти та ідентифікації загиблих... За цей час представникам МКЧХ один раз дозволили передати посилки нашим заручникам, але не дозволили їх побачити", - наголосила вона.