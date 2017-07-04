Кабмін у вівторок має намір оголосити конкурс ліцензій 4G - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет Міністрів має намір на засіданні у вівторок затвердити конкурс на купівлю ліцензій на частоти четвертого покоління рухомого (мобільного) радіозв'язку 4G.

"Зараз настав етап формування нової мережі 4G, і я говорив, що для нас дуже важливо, щоб продаж цих частот був конкурентним, чесним і відкритим", - сказав він під час засідання Кабінету Міністрів України в Києві у вівторок.

В.Гройсман наголосив, що в цій сфері важливо уникнути корупції і тіньових домовленостей.

"Сьогодні ми ухвалимо рішення про прозору, чесну підготовку продажу ліцензії частот 4G", - сказав прем'єр.

Він нагадав, що проект цього рішення пройшов обговорення в профільному комітеті парламенту.

Як повідомлялося, раніше Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ) прийняла за основу проект змін до постанови Кабміну щодо розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України в діапазоні 1800 МГц і схвалила пропозиції про внесення необхідних змін до плану використання радіочастотного ресурсу України.

НКРЗІ розраховує, що восени 2017 року буде проведено два тендери на впровадження зв'язку 4G у діапазонах 2600 МГц і 1800 МГц. За підрахунками НКРЗІ, початкова вартість частот у діапазоні 2600 МГц становитиме 2,3 млрд грн, а 1800 МГц - майже 4 млрд грн. Крім того, планується, що покупці виплатять до 25% первинної вартості частот операторам-донорам, якими є "Київстар", "Vodafone Україна", "ММДС Україна".