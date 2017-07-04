Початкова ціна ліцензій на 4G в Україні оцінюється в 6,3 млрд грн

Стартова ціна ліцензій на запуск в Україні мережі стандарту 4G оцінюється в 6,3 млрд грн, повідомив глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), Олександр Животовський.

"Безпосередньо бюджет від продажу ліцензій має отримати значні суми. Початкова вартість ліцензій, яку ми пропонуємо затвердити уряду, становитиме загалом 6,3 млрд грн", - сказав він на засіданні уряду у вівторок.

А.Животовський уточнив, що вартість ліцензій на запуск зв'язку за стандартом 4G в діапазоні 2600 МГц становитиме 2,3 млрд грн, в діапазоні 1800 МГц - 4 млрд грн.

"Продаж ліцензій повинна здійснюватися за обгрунтованою ціною. І єдиний спосіб обґрунтувати ціну - провести продаж через відкритий тендер. Такий продаж має стимулювати подальші інвестиції в Україну, а оператори, які будуть купувати ліцензії на 4G, повинні надалі вкладати в розвиток інфраструктури", - додав глава НКРЗІ.