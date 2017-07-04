Гройсман доручив НКРЗІ перевірити якість 3G різних операторів

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформації Олександру Животовському перевірити якість мобільного зв'язку 3G різних операторів.

"Доручаю здійснити перевірку зв'язку 3G у різних операторів у різних містах", - сказав В.Гройсман на засіданні Кабінету Міністрів у вівторок.

Як повідомлялося, НКРЗІ на початку 2015 року завершила тендер на надання ліцензій у стандарті UMTS (3G), реалізувавши три 15-річні ліцензії на загальну суму понад 8,77 млрд грн.

Переможцями тендера визнано трьох провідних гравців ринку мобільного зв'язку: АТ "Київстар", ПрАТ "МТС Україна" і ТОВ "Астеліт" (бренд life :)). За стартової ціни у 2,7 млрд грн найбільшу суму за ліцензію в зазначеному діапазоні заплатив "Астеліт" - 3,355 млрд грн, найменшу у 2,7 млрд грн - "Київстар", тоді як "МТС Україна" - 2,715 млрд грн.