Кабмін виділив 4 млн грн допомоги членам сімей трьох загиблих і восьми осіб, які дістали інвалідність в АТО

Кабінет Міністрів України виділив 3,989 млн грн на виплату одноразової допомоги сім'ям 3 загиблих і 8 осіб, які отримали інвалідність під час участі в антитерористичній операції (АТО) на Донбасі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду у вівторок у Києві.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав рішення серед ухвалених урядом на засіданні без обговорення.

Відповідні кошти передбачається виділити Міністерству соціальної політики за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Мінсоцполітики доручено до 1 жовтня подати Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання виділених коштів.