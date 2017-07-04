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13:03 04.07.2017

Кабмін знизить норматив виплати дивідендів "Енергоатомом" і "Укренерго"

Кабінет Міністрів України знизить норматив виплати дивідендів до бюджету державними підприємствами НАЕК "Енергоатом" і НЕК "Укренерго" до 40% С75% чистого прибутку.

Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок.

Ухвалення такого рішення дозволить утримати підвищення роздрібних тарифів на електроенергію для споживачів і, відповідно, тарифів на житлово-комунальні послуги, а також зростання інфляційних процесів.

Рішення має набути чинності з моменту його опублікування і діятиме до 1 липня 2018 року.

Як повідомлялося, "Енергоатом" в 2016 році знизив чистий прибуток в 4,5 раза (на 646,679 млн грн) порівняно з 2015 роком - до 187,126 млн грн. Чистий дохід НАЕК в 2016 році зріс на 9,6% (на 3 млрд 163,981 млн грн) - до 36 млрд 67,864 млн грн, тоді як валовий прибуток скоротився на 22,7% (на 1 млрд 676,897 млн грн) - до 5 млрд 723,969 млн грн.

"Енергоатом" є оператором всіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

"Укренерго" в 2016 році збільшило чистий прибуток в 3,7 раза (на 2 млрд 191,7 млн грн) порівняно з 2015 роком - до 3 млрд 12,096 млн грн, чистий дохід - на 32% (на 1 млрд 740,13 млн грн), до 7 млрд 173,623 млн грн, валовий прибуток - на 43,1% (на 1 млрд 502,511 млн грн), до 4 млрд 988,572 млн грн.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію об'єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває в підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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