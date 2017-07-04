Події

13:27 04.07.2017

Кабмін продовжив дію аналогового телемовлення в Україні

Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок пролонгував терміни використання радіотехнологій аналогового телевізійного мовлення до 30 червня 2018 року.

Як повідомив глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Леонід Євдоченко, представляючи проект такого рішення, відповідно до плану заходів впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення, затвердженого урядом в 2016 році, остаточний перехід від аналогового до цифрового ТБ має здійснюватися відповідно до порядку поетапного відключення аналогового, який повинен розробити Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.

"Але, згідно з інформацією НКРЗІ, на сьогодні існує чимало невирішених фінансових і соціально-економічних проблем, які стримують розробку такого порядку і процес переходу від аналогового до цифрового ТБ. Тому пропонується продовжити терміни використання радіотехнологій аналогового телемовлення до 30 червня 2018 року", - повідомив він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2016 року схвалив план заходів щодо впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення.

План містить вичерпний перелік заходів і визначає завдання державних органів, підприємств, наукових установ, скоординована реалізація яких дозволить завершити перехід країни до цифрового мовлення.

Планується, що очікуваними результатами виконання плану стане завершення переходу від аналогового до цифрового телерадіомовлення, забезпечення покриття цифровим мовленням всіх регіонів України, а також підвищення рівня інформаційної безпеки держави та громадян.

Очікується, що реалізація даних заходів також дасть змогу спрямувати додаткові надходження до держбюджету за рахунок продажу ліцензій на використання значного вивільнився радіочастотного ресурсу, а також стимулювати розвиток вітчизняних засобів прийому цифрового сигналу.

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