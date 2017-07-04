"Укренерго" пропонують розробити проектування приєднання сонячних електростанційу Чорнобильській зоні

Міністерство екології та природних ресурсів України пропонує Кабінету Міністрів доручити НЕК "Укренерго" проектування приєднання сонячних електростанцій потужністю до 1,2 ГВт в Чорнобильській зоні.

Відповідне питання уряд розглянув на засіданні у вівторок, однак телетрансляція засідання була припинена ще до ухвалення рішення щодо них.

"НЕК "Укренерго" забезпечити розробку проекту будівництва інфраструктури збору та видачі потужності (стадія ТЕО) сонячних електростанцій, які будуть розміщені в зоні безумовного відселення... передбачивши розробку заходів щодо мінімізації впливу різко змінних режимів роботи об'єктів сонячної енергетики на балансові умови роботи ОЕС України", - йдеться в запропонованому Мінекології проект протокольного рішення Кабміну.

Як повідомлялося, за станом на кінець лютого Мінекології отримало 44 заявки на будівництво сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні.