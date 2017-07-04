Події

13:44 04.07.2017

Двоє українських військових загинуло, троє дістало поранень за минулу добу на Донбасі

Бойовики за минулу добу 22 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у вівторок уранці.

"Унаслідок обстрілів із боку проросійських бандформувань двоє українських воїнів учора загинуло. Ще троє бійців сил АТО отримали вогнепальні поранення", - йдеться в повідомленні.

Речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу у вівторок уточнив, що українські ЗС зазнали втрат на Світлодарській дузі та в Майорському. "Це сталося на Світлодарській дузі, а також у районі населеного пункту Майорське", - сказав він.

На приморському напрямку в понеділок увечері бойовики з 82-мм мінометів обстріляли оборонні укріплення ЗСУ поблизу Водяного. Трохи згодом НЗФ застосовували там ручні протитанкові гранатомети. Неподалік Широкиного вони били з озброєння БМП. По українських позиціях біля Новотроїцького, Гнутового, Лебединського та Павлополя бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Крім того, протягом понеділка НЗФ, окрім систем ствольної артилерії, в районі Гнутового використали переносні реактивні пускові установки "Град-П" ("Партизан").

На донецькому напрямку в понеділок увечері бойовики порушували перемир'я в південному передмісті Авдіївки, поблизу Опитного і в районі Майорська. Використовувалося виключно піхотне озброєння, зокрема гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя. Загалом протягом минулої доби на цьому напрямку було зафіксовано сім ворожих обстрілів.

На луганському напрямку артилерійське озброєння на цій частині лінії зіткнення бойовики вчора не використовували. Водночас під вогонь НЗФ із гранатометів та стрілецької зброї за минулу добу потрапили опорні пункти ЗСУ біля Новозванівки, Станиці Луганської, Дінця, Жовтого та Валуйського. Крім того, ще до світанку поблизу Новотошківського "працював" снайпер бойовиків.

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