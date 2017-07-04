Довгому інкримінують винесення земельних питань на розгляд Київради з порушенням регламенту

Народному депутатові з групи "Воля народу" Олесю Довгому інкримінують винесення земельних питань на розгляд Київської міської ради з грубим порушенням регламенту, заявляє генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Секретар Київради грубо порушив регламент. Тому що він добре усвідомлював, що стоїть на коні: на коні стоїть не просто ЖК "Технолог" із 100 гектарами - на коні стояли 20 житлових кооперативів (через - ІФ), які... роздерибанили тисячі гектарів столиці в один день через порушення регламенту, на які свідомо пішов Довгий", - пояснив генпрокурор на засіданні комітету з питань регламенту Верховної Ради, де у вівторок розглядають подання на зняття недоторканності з нардепа О.Довгого.

Ю.Луценко наголосив, що в разі позачергового внесення питань до порядку денного Київради це має бути письмово обґрунтоване суб'єктом подання, чого не було зроблено у випадку, про який йдеться в поданні генпрокурора на О.Довгого, а також депутатам Київради не роздали матеріалів, що також мало бути зроблене.

У свою чергу нардеп О.Довгий у коментарі журналістам наголосив, що регламент Київради, на відміну від регламенту парламенту, не є законом. На думку нардепа, генпрокурор діє в цій ситуації як політик.

"Усе, презентоване сьогодні Юрієм Віталійовичем Луценком, є не що інше, як початок його особистої кампанії щодо наступних виборів", - зазначив нардеп.

Водночас керівник регламентного комітету Верховної Ради Павло Пинзеник нагадав, що регламент ВР затверджений законом, проте його положення систематично порушуються, зокрема в порядку ознайомлення народних депутатів із матеріалами, порушуються терміни ознайомлення парламентарів із матеріалами, а також порядок голосування.

"За такою самою логікою ми можемо сформулювати ситуацію, коли у ваших персональних інтересах голова Верховної Ради, порушуючи регламент, просить внести зміни до закону про прокуратуру, знаючи, кого буде призначено генеральним прокурором, хто буде бенефіціаром цього рішення... Поставив на голосування з порушенням цих, цих і цих норм регламенту", - сказав П.Пинзеник.