Події

13:54 04.07.2017

ЄБРР може виділити кредит на EUR150 млн для модернізації залізниці на півдні України

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) може схвалити надання кредиту в сумі EUR150 млн на електрифікацію залізничної лінії протяжністю 253 км Долинська-Миколаїв-Колосівка на півдні України.

Згідно з повідомленням банку, основною метою проекту є підвищення ефективності залізничних операцій, підтримка поточного процесу реформування залізниці.

Позичальником виступила "Укрзалізниця" - вертикально інтегрована залізнична компанія, повністю належить уряду України.

Кредит передбачає два транші: перший - до EUR124,5 млн - для електрифікації залізничної лінії Долинська-Миколаїв (148 км), другий - до EUR25,5 млн - для електрифікації ділянки Миколаїв-Колосівка (105 км).

Загальна вартість проекту оцінюється в розмірі до EUR367,9 млн, який, як очікується, буде співфінансувати Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) в розмірі, що дорівнює кредиту ЄБРР, власним внеском "Укралізниці" і грантових фінансуванням завдань з технічної співпраці.

Як повідомлялося, ЄІБ 23 листопада 2016 року затвердив кредит у сумі EUR150 млн у рамках проекту з модернізації близько 250 км залізниці в південних регіонах.

У жовтні 2016 року "Укрзалізниця" узгодила останні деталі кредиту від ЄІБ і ЄБРР на електрифікацію напрямку Долинська-Миколаїв-Колосівка.

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