Екс-власники ПриватБанку подали позови до фінустанови на 8,9 млрд грн

Компанії, пов'язані з колишніми власниками ПриватБанку (Київ), подали до фінустанови 92 позови на 8,913 млрд грн, відповідні дані наведені в презентації банку, з якою ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, загалом кількість поданих до банку позовів становить 2,902 тис. на суму 20,185 млрд грн.

За даними голови правління ПриватБанку Олександра Шлапака, фінустанова, в свою чергу, подала в суди позови на суму 23,8 млрд грн.

"Загальна сума претензій за позовами, які ми подали, - 23,8 млрд грн. Це не обов'язково колишні акціонери, але й вони там є", - сказав він журналістам після прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок .

Як повідомлялося, колишній співвласник ПриватБанку Ігор Коломойський 9 червня подав заяву до Печерського райсуду Києва з вимогою розірвати угоду про поручительство.

Згідно з Єдиним державним реєстром судових справ, відповідачами за позовом виступають Національний банк України (НБУ) і сам ПриватБанк.

Раніше глава НБУ Валерія Гонтарева заявляла, що погашення ПриватБанком наявної заборгованості за кредитами рефінансування обсягом 13,8 млрд грн звільнить екс-співвласника фінустанови І. Коломойського від персональної гарантії.

В.Гонтарева уточнила, що відмова від такого погашення рефінансування, виданого банку ще до його націоналізації наприкінці 2016 року, прописаний в меморандумі з Міжнародним валютним фондом.

Вона також підкреслила, що центробанк видавав це рефінансування до націоналізації банку тільки під реальні активи і під персональну гарантію І. Коломойського, тоді як в забезпечення корпоративного портфеля кредитів, виданих самих банком, таких реальних активів немає.

За даними, представленими на веб-сайті НБУ, ПриватБанку в 2014 році були надані стабілізаційні кредити на 19,9 млрд грн. Забезпеченням під вказане рефінансування виступали майнові комплекси, іпотека нерухомості, іпотека землі, майнові права за кредитними угодами, повітряні судна. У 2015 році банку НБУ видав банку стабілізаційні кредити на 9,7 млрд грн. Забезпеченням під вказане рефінансування виступали: порука, застава, майнові комплекси та повітряні судна.