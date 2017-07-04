Події

14:14 04.07.2017

В Україні створюється мережа Національних реабілітаційних центрів для учасників АТО

Уповноважений президента України з питань реабілітації учасників АТО Вадим Свириденко провів нараду щодо створення Національних реабілітаційних центрів для учасників АТО.

За інформацією прес-служби президента, Міністерство оборони та Головне управління Нацгвардії України вже мають певні напрацювання щодо створення таких центрів у всій Україні. "Незабаром запрацює перший центр у Львівській області. Пілотний проект передбачає близько 100 осіб, які отримають можливість відпочити та відновитися", - йдеться в повідомленні.

За словами В.Свириденка, однією з цілей створення нової системи реабілітації є перехід від ручного управління питаннями до системного підходу.

Крім того, на нараді обговорювалися питання організації відправки учасників АТО на лікування та реабілітацію до США, а також забезпечення немедичних витрат, пов'язаних із перебуванням у США бійців, які отримали складні поранення.

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