Події

14:19 04.07.2017

Кабмін дозволив спрямовувати виділені на ліквідацію наслідків вибухів у Балаклії кошти на купівлю житла потерпілим

Кабінет Міністрів України дозволив спрямовувати виділені на ліквідацію наслідків вибухів складів у м. Балаклії (Харківська обл.) 45 млн грн на купівлю житла потерпілим.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду у вівторок.

Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зазначив, що йдеться про спрямування коштів на купівлю житла потерпілим.

Цим рішенням Кабмін доповнив призначення виділених наприкінці квітня 45 млн грн Харківської обласної державної адміністрації пунктом про купівлю житла для тих, хто потребує відселення з аварійного житла.

Як повідомлялося, 23 березня на військових складах біля м. Балаклії виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів. Нині, як повідомила 19 травня прес-служба віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадія Зубка, в місті та довколишніх селах, які постраждали від вибухів на складах, уже відновлено 70% інфраструктури, близько 85% багатоквартирних і 55% приватних будинків.

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