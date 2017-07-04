Перший транш докапіталізації ПриватБанку в 22,5 млрд грн очікується до кінця тижня

Надходження першого траншу коштів у рамках докапіталізації ПриватБанку (Київ) очікується протягом двох-трьох днів, повідомив глава правління фінустанови Олександр Шлапак.

"Перший транш, це 22,5 млрд грн, ми очікуємо через кілька днів. Сьогодні уряд мав ухвалити рішення, затвердивши наказ Міністерства фінансів збільшити статутний капітал ПриватБанку. Відповідно, в четвер або не далі п'ятниці кошти будуть у нас", - сказав він на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Що стосується другого транша, за словами О.Шлапака, то банк і Мінфін домовилися, що ці кошти надійдуть ближче до кінця осені.

"ПриватБанк до цього часу спробує сам повернути значну частину коштів або сформувати страхові резерви за рахунок прибутку, який отримає для того, щоб максимально скоротити суму траншу", - сказав глава ПриватБанку.

Як повідомлялося, в грудні 2016 року уряд за пропозицією НБУ і акціонерів Приватбанку, найбільшими з яких на той момент були І.Коломойський і Геннадій Боголюбов, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Держава отримала 100% в його капіталі, а Приватбанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн. Зобов'язання кінцевих бенефіціарів власників банку були викладені в листі від 16 грудня 2016 року, проте його текст не оприлюднюється.

Глава Нацбанку Валерія Гонтарева 10 квітня 2017 року заявила, що постаудит ПриватБанку після його націоналізації виявив додаткові проблеми: не 97%, а 100% корпоративного кредитного портфеля було видано пов'язаним особам, а потім повідомила, що фінустанові за підсумками постаудиту потрібна докапіталізація ще мінімум на 30 млрд грн.

У середині травня 2017 року Приватбанк залучив EY для проведення комплексного аудиту фінансової звітності та діяльності банку за 2016 рік.

На підставі висновків EY Кабінет Міністрів України під час позачергового засідання 26 червня ухвалив рішення докапіталізувати ПриватБанк ще на 38,565 млрд грн для виконання фінустановою економічних нормативів.

Згідно з відповідною постановою №443, яка оприлюднена на сайті уряду, в обмін на нові акції банку будуть випущені облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) терміном обігу до 17 років і ставкою до 9,8% річних.

Процес докапіталізації відбудеться в два етапи, на першому з яких будуть випущені ОВДП на суму 22,5 млрд грн.