"ПриватБанк" витребував у позичальників і взяв під охорону 74 нафтобази

"ПриватБанк" витребував у позичальників і взяв під охорону 74 нафтобази, повідомив голова правління фінустанови Олександр Шлапак на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

"Ми змушені були 74 нафтобази зараз витребувати назад у власність банку, оскільки позичальники перестали розраховуватися за позиками", - сказав він.

Як уточнив О.Шлапак, загалом у фінансовому лізингу перебуває 120 нафтобаз і 248 АЗС.

"Частина портфеля в розмірі 6,6 млрд грн, пов'язана із заправними станціями, зараз обслуговується. Значно гірша ситуація з нафтобазами", - сказав він.

Як повідомлялося, Генпрокуратура відкрила справу про доведення "ПриватБанку" до неплатоспроможності.