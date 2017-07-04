Події

15:46 04.07.2017

Суд щодо обрання запобіжного заходу затриманому в Італії Марківу перенесено на 5 липня

Суд щодо обрання запобіжного заходу заступнику комвзводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії України ім. С. Кульчицького Віталію Марківу, затриманому в Італії за підозрою у вбивстві на Донбасі італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі, перенесено на 5 липня.

"Суд перенесено на даному етапі на добу у зв'язку з вивченням матеріалів справи новим італійським адвокатом, який буде представляти Віталія. Інформація надана друзями з Італії", - повідомив Батальйон ім. генерала Кульчицького на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук у вівторок.

Як повідомлялося, в Італії був затриманий заступник командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії ім. Кульчицького В.Марків за підозрою у вбивстві фоторепортера громадянина Італії Андреа Роккеллі поблизу м. Слов'янська Донецької області в травні 2014 року.

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