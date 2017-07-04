СБУ оприлюднила низку архівних документів про життя і діяльність Шухевича

Служба безпеки України з нагоди 110-ої річниці від дня народження головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича оприлюднила сім документів, присвячених його життю та діяльності.

"Більшість із них невідомі не тільки широкому загалу, а й дослідникам визвольного руху. Матеріали, які накопичувалися тоталітарними органами безпеки, не тільки відобразили насичене подіями життя і боротьбу "Тараса Чупринки", а й спростовують низку радянських міфів, зокрема про співпрацю Шухевича з нацистами", - повідомили у вівторок в прес-центрі СБ України.

В українській спецслужбі додали, що це лише незначна частина дуже великого масиву матеріалів, присвячених Р.Шухевичу, що зберігається в фондах Галузевого державного архіву СБУ.

"Служба запрошує всіх дослідників відвідати наш читальний зал і особисто ознайомитися з документами про життя і діяльності цієї видатної людини", - закликали в СБ України.

Р. Шухевич народився 30 червня 1907 року в місті Львові. У 1944-1950 роках очолював УПА і підпілля ОУН (б). Загинув 5 березня 1950 року в селі Білогорщі під Львовом в бою зі співробітниками МДБ (Міністерство держбезпеки) СРСР.