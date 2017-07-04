ВРП у травні відмовила у притягненні до відповідальності одного з суддів Януковича

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя (до реорганізації - Вища рада юстиції) 12 травня 2017 року прийняла рішення про відмову в притягненні до дисциплінарної відповідальності судді Оболонського районного суду Києва Владислава Дев’ятка, який головує у справі з обвинувачення екс-президента України Віктора Януковича в державній зраді.

Як зазначається у відповіді управління інформації і забезпечення комунікаційної діяльності секретаріату ВРП на запит агентства "Інтерфакс-Україна", Вища рада юстиції відкрила дисциплінарну справу стосовно В.Дев’ятка 16 червня 2016 року за заявою, яка надійшла з Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції.

Крім того, дві дисциплінарні скарги від 9 березня і 16 березня 2017 року стосовно судді Владислава Дев’ятка за результатами попередньої перевірки залишили без розгляду і повернули тим, хто їх подавав.

Стосовно судді Оболонського суду Костянтина Васалатія, що входить до колегії із розгляду справи про держзраду В.Януковича, упродовж 2009-2015 років надходили скарги і звернення громадян, пов'язані з розглядом цивільних справ. З них одну було направлено до Ради суддів України, а шість (відповідно до чинного на той час законодавства) - до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. У інших скаргах були відсутні підстави для притягнення судді до відповідальності.

На дії судді Оболонського суду Максима Титова впродовж 2009-2015 років також надходили скарги і звернення громадян, пов'язані з розглядом цивільних справ. Дві скарги були передані до ВККС, одна - до Ради суддів України. За іншими скаргами і зверненнями надано відповіді про відсутність підстав для притягнення судді до відповідальності.

Захист В.Януковича неодноразово заявляв, що судді Оболонського суду Києва у справі про держзраду перебувають під тиском через відкриття відносно них дисциплінарних справ.