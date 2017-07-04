ВАСУ підтвердив незаконність стягнення АМПУ канального збору в Одеському порту

Вищий адміністративний суд України (ВАСУ) підтвердив незаконність стягнення Адміністрацією морських портів України (АМПУ) канального збору за проходження суден у Карантинну і Ланжеронівську гавані Одеського морського порту.

Як повідомила прес-служба юридичної компанії LeGran.TT, відповідне рішення від 22 червня 2017 року опубліковане 3 липня в Єдиному реєстрі судових рішень України.

ВАСУ, зокрема, відхилив касаційну скаргу АМПУ з проханням скасувати постанову Одеського окружного адміністративного суду від 28 лютого і Одеського апеляційного адміністративного суду від 5 квітня 2017 року "через порушення норм матеріального і процесуального права".

Як зазначає прес-служба компанії, колегія суддів дійшла висновку, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій - законні і не підлягають скасуванню. Таким чином, ВАСУ підтвердив відсутність підстави для стягнення збору за проходження суден в Карантинну і Ланжеронівську гавані.

"Під час заходу суден до причалів Карантинної, Ланжеронівської гаваней порту проходження каналу в один кінець або транзитом не відбувається, перетин каналу є проходженням навігаційної перепони і не є використанням каналу як гідротехнічної споруди... Стягнення канального збору за перетин або часткове використання каналу не передбачено. Суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, дійшов правильного висновку про неправомірність дій АМПУ щодо стягнення канального збору при проходженні суден до причалів Карантинної, Ланжеронівської гаваней Одеського морського порту", - наведено в повідомленні текст ухвали суду.

За словами президента Асоціації контейнерних ліній України Олександра Щокіна, асоціація розраховує на якнайшвидшу реакцію в.о. глави АМПУ Райвіса Вецкаганса, який скасує незаконний збір.

"Це стане найточнішим маркером реальної зацікавленості Адміністрації в створенні умов для підвищення привабливості українських гаваней і розвитку контейнерного ринку, формування довгострокових і партнерських відносин з представниками бізнесу не на словах, а на справі", - зазначив він.

Директор LeGran.TT Тетяна Титаренко підкреслила, що рішення ВАСУ підтверджує правомірність позиції LeGran.TT, яка в судовому спорі з АМПУ представляє інтереси світових лінійних операторів в Україні.

"З урахуванням експертних висновків Торгово-промислової палати України, ЧорноморНДІпроекту, УкрНДІМФ, Одеської морської академії, рішень ради Бізнес-омбудсмена і позитивної судової практики, для чиновників АМПУ єдино правильне рішення в цій ситуації – виконувати рішення судів і скасувати незаконне розпорядження №37 від 10 серпня 2016 року про стягнення канального збору. Це поверне ситуацію в законне русло і поставить крапку в тривалому конфлікті з бізнесом ", - зазначила вона.

Юридична компанія LeGran.TT спеціалізується на питаннях морського права, державно-приватного партнерства в портовій галузі, корпоративних відносин, інвестиційній діяльності. Компанія також надає підтримку в роботі з органами влади, здійснює правовий аудит підприємств, надає послуги компаніям-нерезидентам.