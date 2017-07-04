Медзаклади будуть зобов'язані закуповувати ліки з Нацпереліку з вересня

Кабінет Міністрів України переніс на 1 вересня дату набуття чинності вимог, згідно з якими медичні заклади, які повністю або частково фінансуються коштом державного або місцевого бюджетів, повинні здійснювати закупівлю лікарських засобів із Нацпереліку основних лікарських засобів.

Відповідне рішення про внесення змін до постанови Кабміну №333 від 25 березня 2009 року ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Згідно із затвердженими змінами, з 1 січня 2018 року набуде чинності й норма, яка дасть змогу медичним закладам здійснювати закупівлі ліків, що не входять до Нацпереліку, лише після того, як вони на 100% закриють потребу в препаратах, які входять до нього.

У Міністерстві охорони здоров'я зазначили, що цей документ дасть змогу медзакладам до вересня у так званий перехідний період завершити процедури закупівлі препаратів, які були розпочаті відповідно до чинних досі вимог.