Україна отримала обладнання і ПЗ на EUR1 млн - Грицак

У рамках першого етапу співпраці з Трастовим фондом Україна-НАТО у сфері кіберзахисту Україна отримує технічне обладнання і програмне забезпечення на суму EUR1 млн, заявляє глава СБУ Василь Грицак.

"Сума за першим траншем становить близько 1 млн. євро. У наших фахівців хороша кваліфікація для того, щоб працювати на цьому обладнанні. До програми реалізації першого етапу входить не тільки постачання обладнання, а й тренінги", - сказав В.Грицак журналістам після церемонії завершення першого етапу співпраці України з Трастовим фондом України - НАТО у сфері кіберзахисту.

Він також додав, що найближчим часом ця техніка буде встановлена "на базі Міністерства закордонних справ".

"Ми дуже цінуємо внесок країн-учасниць Трастового фонду Україна-НАТО, які підтримують Україну у питаннях створення власної системи кібербезпеки", - зазначив В.Грицак.

Заступник Генерального секретаря НАТО з нових викликів безпеці Сорін Дукару повідомив: "Ми зараз - на завершальній стадії першого етапу. Передбачаються тренінги для українських експертів, а також надання самого технічного забезпечення для Державної служби спецзв'язку та захисту інформації, Служби безпеки України" .

Зокрема, за його словами, було передано обладнання та програмне забезпечення для організації так званих центрів реагування на комп'ютерні інциденти для ключових державних інститутів України.

НАТО за рахунок коштів трастового фонду з кібернетичної безпеки проводить підвищення кваліфікації фахівців з кібербезпеки.

С.Дукару зазначив, що обладнання було передано від 10 країн-членів НАТО, серед яких США, Туреччина, Португалія, Румунія, Албанія, Угорщина, Італія, Естонія.

Трастовий фонд НАТО зі сприяння Україні в посиленні національних можливостей кіберзахисту заснований рішенням саміту НАТО в 2014 році. Інтереси української сторони представляє СБУ.

У 2015 році в Києві було підписано угоду між СБУ і румунською Службою інформації на рівні керівника спецслужб, де передбачалося створення в Україні мережі ситуаційних центрів реагування на комп'ютерні інциденти. У січні 2017 року було підписано додаткову угоду між СБУ і румунської Службою інформації до угоди про реалізацію Трастового фонду Україна-НАТО, яка визначила перелік технічного обладнання та програмного забезпечення, які будуть поставлятися в Україну.

Відповідно до положень додаткової угоди, румунська сторона провела тендерні процедури і станом на 1 липня 2017 року технічне обладнання і програмне забезпечення, передбачені для постачання в Україну, в рамках першого етапу вже доставлені в Україну (на базі СБУ МЗС України та Держспецзв'язку) і проходять інтеграцію в інфраструктуру національної системи кібербезпеки.