Реальною метою найпотужнішої кібератаки була дестабілізація ситуації всередині України - Грицак

Українські правоохоронці спільно з міжнародними фахівцями продовжують встановлювати обставини потужної кібератаки проти українських приватних і державних структур 27 червня.

"Сьогодні наші фахівці у взаємодії з експертами США, Великої Британії і компанії Microsoft проводять спільні заходи щодо встановлення обставин цієї кібератаки", - сказав глава СБУ Василь Грицак у вівторок під час церемонії завершення першого етапу співпраці України з Трастовим фондом України - НАТО у сфері кіберзахисту.

Відповідаючи на запитання про те, чи є у українських правоохоронних органів докази причетності російських спецслужб до організації цієї атаки, В.Грицак зазначив: "На жаль, я не можу до кінця сказати те, що мені дуже хочеться сказати, оскільки кримінальні провадження - у Національній поліції, але навіть під час неформального спілкування з нашими партнерами ми доходимо однакового висновку: для організації такої потужної кібератаки були задіяні значні сили".

При цьому, зазначив глава СБУ, з того, що встановлено на сьогодні, до організації цієї атаки причетні хакерські угруповання, які свого часу атакували українські енергетичні підприємства та фінансові установи за допомогою вірусів, зокрема "Blackenergy".

"Все це було зроблено під виглядом фінансової мети (вимагання коштів - ІФ), а насправді мета була дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави", - підкреслив глава української спецслужби.

В.Грицак також додав: "Ми виявили і зафіксували новий спосіб зараження через бухгалтерське програмне забезпечення".

Глава СБ України знову наголосив: "Цю хакерську атаку ми розцінюємо як ланку в ланцюзі, який був до того. Це було спрямовано на дестабілізацію ситуації всередині держави".

Як повідомлялося, у вівторок, 27 червня, комп'ютерні мережі Кабміну, десятків державних і приватних великих банків і компаній стали жертвами масованої вірусної атаки, яка в деяких випадках призвела до зупинки їхніх операцій. Експерти попередньо називають її найбільшою кібератакою в Україні.