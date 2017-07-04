Співробітники консульства відвідали затриманого в Італії Марківа

Співробітники Генерального консульства України в Мілані у вівторок відвідали заступника комвзводу першого батальйону оперативного призначення Національної гвардії України ім. Кульчицкого Віталія Марківа, затриманого в Італії за підозрою у вбивстві на Донбасі італійського фотожурналіста Андреа Роккеллі, повідомляє Департамент консульської служби МЗС України.

"Консульські посадовці Генерального консульства України в Мілані відвідали В.Марківа в установі утримання. Морально-психологічний стан В.Марківа - нормальний, умови утримання - задовільні", - зазначається в повідомленні, опублікованому на сторінці Департаменту консульської служби в соцмережі Facebook у вівторок.

В.Марків перебуває в італійському м.Павіа, де 4 липня відбулося засідання суду в його справі. "Суд не розглядав справу по суті і не приймав рішення про зміну міри припинення", - повідомив Департамент консульської служби МЗС України.

Водночас у МВС України агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що українську сторону не пустили на засідання суду в Італії у вівторок, 4 липня.

За інформацією МВС, консули у вівторок зустрічаються з В.Марківим і, швидше за все, йому призначать нового адвоката.

"Консул потрапив до нього. Наразі триває розмова про зміну адвоката і допуск нового адвоката до матеріалів справи. Щойно новий адвокат вступить у справу, буде призначено дату нового засідання. На це може піти тиждень часу", - розповіли агентству в МЗС з посиланням на італійське диппредставництво.

Раніше цього дня Батальйон ім. генерала Кульчицького на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив, що суд із обрання запобіжного заходу заступникові В.Марківу перенесений на 5 липня.

Як повідомлялося, в суботу, 1 липня, заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін повідомив, що в Італії затримано І.Марківа за підозрою у вбивстві А.Рокеллі поблизу м.Слов’янськ Донецької області в травні 2014 року.

За словами Є.Єніна, А.Роккеллі було вбито на непідконтрольній українській владі на той момент території між позиціями збройних формувань і терористичних угрупувань. При цьому він відвідав т.з. "сіру зону" без узгодження з офіційною владою України. Заступник генпрокурора розповів, що українське слідство не встановило осіб, які могли б бути причетні до загибелі А.Роккеллі. При цьому українська сторона не отримувала від італійських правоохоронців клопотань про міжнародну правову допомогу у справі про вбивство А.Роккеллі. Генеральна прокуратура також не отримувала запитів від італійської сторони на проведення слідчих дій на території України.

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Андрій Антонищак розповів, що В.Марківа затримали в п'ятницю, 30 червня. Його утримують у в'язниці в італійському містечку Павія. До нього не допускають українських дипломатів, мотивуючи це тим, що він має італійське громадянство. Італійська сторона надала В.Марківу адвоката, але українська сторона відмовиться від нього і матиме намір наймати свого захисника.

Генеральне консульство України в Мілані звернулося до суду м.Павіа з клопотанням про надання інформації про підстави і обставини. МВС України висловило занепокоєння затриманням і арештом в Італії В.Марківа, який поїхав до Італії під час планової відпустки.

Прокуратура м. Павія розпочала кримінальне провадження щодо обставин загибелі в 2014 році в зоні АТО італійського і російського журналістів за інформацією французького журналіста. У рамках цього провадження французький журналіст вказав на те, що смерть цих журналістів є наслідком застосування зброї підрозділом Нацгвардії, в якому проходив службу затриманий В.Марків. Крім того, у рамках свідчень французький журналіст надав відеоряд. При цьому, за даними українського слідства, загибель двох журналістів сталася внаслідок артобстрілу з боку російсько-терористичних військ.