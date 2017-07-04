Бойовики 6 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби

Незаконні збройні формування у вівторок із початку доби 6 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції на Донбасі, повідомляється в зведенні прес-центру штабу АТО станом на 18: 00.

"З початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по наших оборонних укріпленнях. Втрат серед бійців сил АТО сьогодні не було", - зазначається в повідомленні на сторінці прес-центру в соцмережі Facebook у вівторок.

Як інформують у повідомленні, вдень рівень вогневої активності бойовиків дещо знизився: більшість обстрілу відбулися ще до світанку і припали на донецький напрямок. При цьому артилерію та інше озброєння, заборонене Мінськими угодами, незаконні озброєні формування у вівторок не застосовували.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали позиції сил АТО у південному передмісті Авдіївки, у селищі Опитне Ясинуватського району і смт Зайцеве Бахмутського району з гранатометів різних модифікацій, великокаліберних кулеметів, озброєння БМП.

На приморському (маріупольському) напрямку бойовики лише раз порушували перемир'я, обстрілявши після півночі з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї опорний пункт у районі с. Гнутове Маріупольської міськради.

На луганському напрямі з початку доби було також зафіксовано лише одно порушення перемир'я бойовиками: у другій половині дня у с.Кряківка Новоайдарського району з використанням автоматичних станкових гранатометів і БМП.