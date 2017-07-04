Прем'єр-міністр Франції пообіцяв скоротити дефіцит бюджету

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп пообіцяв скоротити бюджетний дефіцит до 3% ВВП або нижчого рівня відповідно до вимог ЄС з 3,4% ВВП в 2016 році, повідомляє AP.

У вівторок прем'єр виступав у парламенті з першою промовою про економічні та соціальні пріоритети нового французького уряду.

До кінця президентського терміну Еммануеля Макрона в 2022 році Франція отримає податкові пільги і послаблення в цілому на 20 млрд євро, пише Le Figaro, яка вела пряму трансляцію виступу. За цей період держвидатки в ставленні до ВВП скоротяться на 3 процентних пункти, а податковий тягар - на 1 процентний пункт, сказав Е.Філіпп. За даними статуправління ЄС, в 2016 році держвидатки Франції становили 56% ВВП, а податковий тягар - 48% ВВП. Обидва показники є одними з найвищих в ЄС.

На думку глави кабміну, Франції пора відмовитися від звички багато витрачати.

"Потрібно подивитися в обличчя правді про фінансове становище країни. У Франції є залежність від державних витрат, і, як з усякою залежністю, щоб позбутися від неї, потрібні воля і сміливість", - стверджує прем'єр.

Як приклад він навів Німеччину, яка з кожних 100 євро зібраних податків витрачає всього 98 євро. Франція витрачає 125 євро на кожні 117 євро податків, заявив Е.Філіпп.

Податок на прибуток підприємств буде поступово знижуватися з поточних 33,3% до 25% (середній рівень для Євросоюзу) в 2022 році. Податки на фонд заробітної плати будуть зменшуватися починаючи з 2019 року. У тому ж році сфера застосування податку на розкіш буде обмежена тільки нерухомістю.

Прем'єр-міністр Франції також виклав плани підвищити ціни на сигарети до 10 євро за пачку з нинішніх 7 євро в рамках боротьби з курінням. Істотна увага була приділена питанням модернізації охорони здоров'я та освіти, а також розширенню в'язниць, повідомляє агентство Bloomberg.