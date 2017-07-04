Події

19:21 04.07.2017

Держкіно заборонило показувати в Україні ще два серіали серіали

Державне агентство України з питань кіно заборонило показувати в Україні серіали "Офіцерські дружини" і "Завдання надзвичайної важливості. Операція "Тайфун".

"У відповідь на звернення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення з проханням розглянути на засіданні експертної комісії з питань поширення і демонстрації фільмів, України, що діє при Державному агентстві, з питань кіно, питання про дотримання/порушення чинного законодавства України в демонстрації т/ф "Офіцерські дружини"(Україна, 2015, реж. Д. Петрунь) і т/ф "Завдання особливої важливості. Операція "Тайфун" (Росія, 2013, реж. П. Амелін)", - зазначається в повідомленні на сторінці Держкіно в соцмережі Facebook у вівторок.

Згідно з повідомленням, після перегляду експертна комісія більшістю голосів прийняла рішення анулювати прокатні посвідчення на право поширення і демонстрації і скасувати державну реєстрацію цих творів як таких, що містять порушення ст. 15-1 закону "Про кінематографію".

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