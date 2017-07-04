Луценко сам порушив регламент, звинувачуючи Довгого в порушенні регламенту

Генеральний прокурор Юрій Луценко порушив регламент Верховної Ради, представляючи докази порушення народним депутатом групи "Воля народу" Олесем Довгим регламенту Київської міської ради, заявляє О.Довгий.

"Сторона обвинувачення не надала жодних доказів, у поданні генпрокурора відсутня логіка. Як результат - регламентний комітет одноголосно визнав подання необґрунтованим", - написав О.Довгий на своїй сторінці в соцмережі Facebook за підсумками засідання регламентного комітету Верховної Ради.

"Більше того, на засіданні було зазначено, що генеральний прокурор вчинив грубі регламентні порушення, серед яких, - подання документів і доказів під час презентації на засіданні комітету, а не заздалегідь, як це встановлено регламентом Верховної Ради, тоді як його головна претензія до мене - порушення регламенту КМБ. Логічним результатом роботи регламентного комітету є одноголосне визнання, що висунені обвинувачення є необґрунтованими", - додав він.

Парламентар додав, що очікує з боку Генпрокуратури подальшої фальсифікації матеріалів справи. "Не сумніваюся, що Генеральна прокуратура докладе зусиль, щоб сфабрикувати справу і передати її до суду. Я до такого сценарію готовий, для мене - це можливість поставити крапку в чужому піарі", - зазначив депутат, додавши, що не має наміру їхати з України.

О.Довгий додав, що проситиме своїх колег в сесійній залі підтримати подання Генпрокуратури про зняття з нього депутатської недоторканості. "Я не тримаюся за депутатський імунітет. У мене його ніколи не було, і я неодноразово наголошував, що недоторканість депутата Верховної Ради має бути обмежена виключно захистом за прийняті політичні рішення або політичні заяви. Усі перед законом мають бути рівними", - наголосив парламентар.

Як повідомлялося, раніше у вівторок регламентний комітет Верховної Ради визнав наявність недоліків у поданні Ю.Луценка про надання парламентом дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності О.Довгого і направив його спікерові парламенту Андрію Парубію. О.Довгий закликав членів регламентного комітету зняти з нього недоторканість і заявив, що має намір довести в судовому порядку свою невинуватість.