РФ розміщує ударні сили на територіях, які планує включити до свого складу

Розміщення російською стороною своїх ударних сил на певних окупованих територіях свідчить про наміри включення цих територій до складу РФ, заявляє голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Фріз у своїй доповіді "Мілітаризація окупованих територій: чинник дестабілізації євроатлантичного регіону і механізм геополітичного впливу".

"За нашими оцінками, Росія розміщує ударні сили лише на тих територіях, що за планами військово-політичного керівництва РФ мають увійти або вже увійшли до складу Росії. Якщо є ознаки розміщення ОТРК, протикорабельних РК, ударної авіації на території Криму і Південної Осетії, то дислокації таких засобів у ПМР, Абхазії і тим більше на Донбасі не відбувається. Очевидно, що питання контрольованості території, лояльності місцевого населення, майбутніх планів Кремля на ці території і безпеки є визначальним для розміщення на них такого типу озброєння", - зазначила І.Фріз.

Як повідомляє прес-служба партії БПП, парламентар представила свою доповідь у рамках міжнародної конференції Україна-Солідарність-НАТО у вівторок. Особливістю доповіді є те, що в ній представлено комплексний порівняльний підхід до окупації Росією територій Молдови, Грузії і України.

За її словами, окупація і мілітаризація окупованих територій здійснюється кількома способами, що передбачають створення різних моделей управління і розвитку на цих територіях.

"При цьому скрізь створюється новий тип стратифікованого суспільства, де страта "силовиків" є однією з найвищих. Створення нового типу стратифікованого суспільства закладає основи для довгострокових змін в усіх соціальних групах. Це віддаляє окуповані території від інших держави, проти якої було здійснено агресію, адже в ній сповідуються демократичні цінності й інший тип громадських стосунків. У свою чергу, це закладає основи для значних ускладнень у разі вірогідної майбутньої деокупації цих територій", - заявила І.Фріз.

Також парламентар зазначила, що Кремль не зацікавлений у постійному економічному і соціальному розвитку територій, що не мають перспектив анексії з боку РФ.

"Росії потрібна зубожіла територія з бізнесом і мілітаризованою владою, зрощеними між собою. Така окупована територія, навіть з наявністю квазіоргану представницької влади, буде повністю залежна від Росії. Відповідно, її людський ресурс, територію і статус можна використати ефективніше необмежений термін", - розповіла вона у своїй доповіді.

"Центру ухвалення рішення в Кремлі не потрібні сильні місцеві еліти, але, за великим рахунком, немає різниці в прізвищі лідера - головне, щоб ця людина була повністю залежна від РФ, підконтрольна і зрозуміла їй і не була настільки сильною, щоб стати самостійною і впливовою на рівні регіону", - додала І.Фріз.