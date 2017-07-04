Події

19:49 04.07.2017

Влада сприятиме діяльності релігійних установ

Представники духовенства обговорили з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та надіслали лист зі зверненням про вирішення невідкладних питань, зокрема соціального захисту капеланів, перереєстрацію статутів тощо, повідомляється на урядовому порталі у вівторок.

За словами прем'єра, державна влада відкрита до діалогу і готова сприяти діяльності релігійних установ. "Дорога до храму має бути вільною, і ми, державна влада, готові сприяти, щоб ви спокійно служили і зміцнювали нашу державу духовно", - зазначив В.Гройсман під час зустрічі із Всеукраїнською радою церков і релігійних організацій у вівторок.

Глава уряду також виступив за проведення зустрічей з представниками духовенства на регулярній основі.

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