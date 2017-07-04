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19:56 04.07.2017

Марина Порошенко презентувала проект кімнати для інклюзивних шкіл

Дружина президента України Марина Порошенко у вівторок в Києві презентувала проект ресурсної кімнати для інклюзивних шкіл України.

"Ми бачили подібні кімнати під час вивчення іноземного досвіду впровадження інклюзивної освіти в США, Норвегії, Данії, Литві і Молдові. З того часу ми почали розробляти адаптований під українські школи проект такої кімнати для дітей з особливими освітніми потребами", - цитує слова М. Порошенко прес-служба глави держави у вівторок

За її словами, перша українська ресурсна кімната в інклюзивної школі з'явиться в Дніпропетровській області

Як повідомляє прес-служба президента, ресурсна кімната - це окремий спеціально обладнаний клас для дітей з особливими освітніми потребами, де вони навчаються за індивідуальним планом розвитку в супроводі корекційного педагога.

За проектом, кімната містить навчальну, соціально-побутову, ігрову зони і зону відпочинку. Меблі в такій кімнаті модульні, що дозволяє по-різному формувати робочі зони - індивідуальні і для роботи в групах. Крім того, приміщення оснащене інтерактивною дошкою, комп'ютерним обладнанням та принтером для роботи з додатковим навчальним матеріалом.

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