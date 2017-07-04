Каталонія готова "негайно" вийти зі складу Іспанії

У Каталонії оприлюднений законопроект про референдум. Підсумки голосування запропоновано вважати більш значущими, ніж будь-яку іншу правову норму, яка вступить з ним в протиріччя.

Уряд Каталонії готовий "негайно" оголосити про незалежність регіону від Іспанії, якщо за таке рішення проголосує більшість учасників референдуму, запланованого на 1 жовтня. Про це заявила на засіданні місцевого парламенту депутат від правлячої коаліції Каталонії Габріела Серра у вівторок, 4 липня.

Парламентарії представили законопроект про референдум. Його підсумки запропоновано вважати юридично більш значущими, ніж будь-яку іншу правову національну норму, яка вступить з ним в протиріччя. Якщо ж учасники плебісциту висловляться проти відділення від Іспанії, в регіоні повинні відбутися вибори нового уряду, йдеться в документі.

Про проведення референдуму про незалежність Каталонії місцева влада оголосила в червні. Його учасникам запропоновано відповісти на питання: "Чи хотіли б ви, щоб Каталонія була незалежною державою з республіканською формою правління?" Уряд в Мадриді виступає проти проведення голосування.