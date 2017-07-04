Події

20:38 04.07.2017

Викиди зростають через відмову промпідприємств від газу

Обсяг викидів підприємствами забруднювальних викидів у 2016 році виріс на 7,7%, однією з причин є перехід з природного газу на інші види палива, повідомив міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак на брифінгу в Києві у вівторок.

"У 2014 році обсяги викидів становили 3,35 млн тонн, у 2015 році - 2,857 млн тонн, а в 2016 - вже 3,078 млн. Швидше за все, тенденція до збільшення викидів зумовлена збільшенням кількості підприємств і заміщенням природного газу іншими видами палива", - сказав глава Мінприроди, представляючи "ТОП - 100 основних підприємства-забруднювачів".

Він уточнив, що до оновленого рейтингу внесено перелік з33 підприємств, на які припадає найбільше викидів в атмосферу та утворення відходів, а також 34 найбільших забруднювачів водних об'єктів.

Згідно з даними Мінприроди, обсяги викидів 33 найбільших забруднювачів атмосфери в минулому році становили 2,316 млн тонн, що на 0,2 млн тонн більше показників 2015 року. За словами міністра, на підприємства, що увійшли до ТОП-100, припадає 75% цих забруднень від стаціонарних джерел.

"З 25 підприємств у рейтингу із забруднення повітря - 10 гірничо-металургійних комплексів і 15 енергогенерувальних підприємств", - зазначив О.Семерак.

Лідер із викидів в атмосферу "АрселорМіттал Кривий ріг за рік скоротив їх з 275,08 тис. тонн до 272,85 тис. тонн, тоді як наступний у списку "ММК ім. Ілліча"(м. Маріуполь, Донецька обл.) збільшив з 171,69 тис. тонн до 178,14 тис. тонн.

Завершує трійку Бурштинська ТЕС "ДТЕК Західенерго"(Івано-Франківська обл.), яка скоротила викиди в атмосферу в минулому році з 197,96 тис. тонн до 168,489 тис. тонн.

Водночас у 2,3 разу збільшила забруднення Криворізька ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго"(м. Зеленодольск Дніпропетровська обл.) - з 62,83 тис. тонн до 146,07 тис. тонн. Значне збільшення викидів в атмосферу показали Вуглегірська ТЕС "Центренерго"(м. Світлодарськ, Донецька обл.) - з 105,7 тис. тонн до 141,75 тис. тонн, Старобешівська ТЕС "Донбасенерго"(м. Слов’янськ, Донецька обл.) - з 81,28 тис. тонн до 97 тис. тонн, Придніпровська ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго"(Дніпро) - з 32,89 тис. тонн до 60,99 тис. тонн, а також меткомбінат "Азовсталь"(м. Маріуполь) - з 67,68 тис. тонн до 78,06 тис. тонн.

Згідно з ТОП-100, у галузевому розрізі найбільше в ньому представників гірничо-металургійного комплексу, енергетики і комунальних підприємств (водоканали), а в регіональному - Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей.

За скиданням забруднених стічних вод лідером минулого року, зокрема, був "Азовсталь", хоча за рік підприємству вдалося зменшити цей показник з 141,5 млн куб. м до 140,7 млн куб. м. Далі в рейтингу розташувалися "Дніпровський меткомбінат"(Кам’янське, Дніпропетровська обл.) і "Запоріжсталь" (Запоріжжя), що також домоглися зниження шкідливих стоків відповідно з 75,85 млн куб. м до 71,21 млн і з 59,51 млн куб. м до 54,3 млн куб. м.

Загалом, за підрахунками міністерства, за рік 34 найбільших забрудників водних об'єктів зменшили скидання стічних вод на 6,7% - до 583,325 млн кубометрів минулого року, а загалом у країні він становив 2,08 млрд куб. м.

Найбільшим забруднювачем за утворенням твердих відходів, згідно з рейтингом, став "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"(ГЗК), що поліпшив свій показник з 75,28 млн тонн до 64,56 млн тонн у 2016 році. "Центральний ГЗК" та "Інгулецький ГЗК", що йдуть наступними (усі - м. Кривий Ріг) також домоглися зниження: відповідно з 57,5 млн тонн до 54,89 млн тонн і з 47,78 млн тонн до 47,63 млн тонн.

Загалом загальна динаміка забруднення твердими відходами 33 найбільших забруднювачів показала поліпшення - з 275,49 млн тонн у 2015 році до 260,8 млн тонн минулого року.

О.Семерак зазначив, що Мінприроди пропонує замінити застарілі способи обліку шкідливих речовин.

"Ми виступаємо за впровадження в Україні загальнодержавного моніторингу, який передбачає обов'язкове встановлення фільтрів і лічильників на кожній "трубі" з вільним доступом до цієї інформації усіх українців і суворими правилами : якщо обрав свої ліміти на викиди, то маєш платити", - сказав міністр.

Він також вислови припущення, що ставки екологічного податку в Україні можуть підвищитися.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики 6 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби

ДП "Антонов" пропонує США співпрацю

Кабмін дозволив продовжити на рік дію ліцензій боржникам із ренти

Реальною метою найпотужнішої кібератаки була дестабілізація ситуації всередині України - Грицак

Приватбанк оцінює обcяг кредитів пов'язаним особам у 190 млрд грн

ОСТАННЄ

Доказів проти нардепа Дейдея достатньо для позбавлення імунітету

Євросоюз розширить санкції проти Пхеньяна

Каталонія готова "негайно" вийти зі складу Іспанії

Марина Порошенко презентувала проект кімнати для інклюзивних шкіл

Влада сприятиме діяльності релігійних установ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Услуги на price.ua
РЕКЛАМА