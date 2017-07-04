Викиди зростають через відмову промпідприємств від газу

Обсяг викидів підприємствами забруднювальних викидів у 2016 році виріс на 7,7%, однією з причин є перехід з природного газу на інші види палива, повідомив міністр екології і природних ресурсів Остап Семерак на брифінгу в Києві у вівторок.

"У 2014 році обсяги викидів становили 3,35 млн тонн, у 2015 році - 2,857 млн тонн, а в 2016 - вже 3,078 млн. Швидше за все, тенденція до збільшення викидів зумовлена збільшенням кількості підприємств і заміщенням природного газу іншими видами палива", - сказав глава Мінприроди, представляючи "ТОП - 100 основних підприємства-забруднювачів".

Він уточнив, що до оновленого рейтингу внесено перелік з33 підприємств, на які припадає найбільше викидів в атмосферу та утворення відходів, а також 34 найбільших забруднювачів водних об'єктів.

Згідно з даними Мінприроди, обсяги викидів 33 найбільших забруднювачів атмосфери в минулому році становили 2,316 млн тонн, що на 0,2 млн тонн більше показників 2015 року. За словами міністра, на підприємства, що увійшли до ТОП-100, припадає 75% цих забруднень від стаціонарних джерел.

"З 25 підприємств у рейтингу із забруднення повітря - 10 гірничо-металургійних комплексів і 15 енергогенерувальних підприємств", - зазначив О.Семерак.

Лідер із викидів в атмосферу "АрселорМіттал Кривий ріг за рік скоротив їх з 275,08 тис. тонн до 272,85 тис. тонн, тоді як наступний у списку "ММК ім. Ілліча"(м. Маріуполь, Донецька обл.) збільшив з 171,69 тис. тонн до 178,14 тис. тонн.

Завершує трійку Бурштинська ТЕС "ДТЕК Західенерго"(Івано-Франківська обл.), яка скоротила викиди в атмосферу в минулому році з 197,96 тис. тонн до 168,489 тис. тонн.

Водночас у 2,3 разу збільшила забруднення Криворізька ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго"(м. Зеленодольск Дніпропетровська обл.) - з 62,83 тис. тонн до 146,07 тис. тонн. Значне збільшення викидів в атмосферу показали Вуглегірська ТЕС "Центренерго"(м. Світлодарськ, Донецька обл.) - з 105,7 тис. тонн до 141,75 тис. тонн, Старобешівська ТЕС "Донбасенерго"(м. Слов’янськ, Донецька обл.) - з 81,28 тис. тонн до 97 тис. тонн, Придніпровська ТЕС "ДТЕК Дніпроенерго"(Дніпро) - з 32,89 тис. тонн до 60,99 тис. тонн, а також меткомбінат "Азовсталь"(м. Маріуполь) - з 67,68 тис. тонн до 78,06 тис. тонн.

Згідно з ТОП-100, у галузевому розрізі найбільше в ньому представників гірничо-металургійного комплексу, енергетики і комунальних підприємств (водоканали), а в регіональному - Донецької, Дніпропетровської і Запорізької областей.

За скиданням забруднених стічних вод лідером минулого року, зокрема, був "Азовсталь", хоча за рік підприємству вдалося зменшити цей показник з 141,5 млн куб. м до 140,7 млн куб. м. Далі в рейтингу розташувалися "Дніпровський меткомбінат"(Кам’янське, Дніпропетровська обл.) і "Запоріжсталь" (Запоріжжя), що також домоглися зниження шкідливих стоків відповідно з 75,85 млн куб. м до 71,21 млн і з 59,51 млн куб. м до 54,3 млн куб. м.

Загалом, за підрахунками міністерства, за рік 34 найбільших забрудників водних об'єктів зменшили скидання стічних вод на 6,7% - до 583,325 млн кубометрів минулого року, а загалом у країні він становив 2,08 млрд куб. м.

Найбільшим забруднювачем за утворенням твердих відходів, згідно з рейтингом, став "Північний гірничо-збагачувальний комбінат"(ГЗК), що поліпшив свій показник з 75,28 млн тонн до 64,56 млн тонн у 2016 році. "Центральний ГЗК" та "Інгулецький ГЗК", що йдуть наступними (усі - м. Кривий Ріг) також домоглися зниження: відповідно з 57,5 млн тонн до 54,89 млн тонн і з 47,78 млн тонн до 47,63 млн тонн.

Загалом загальна динаміка забруднення твердими відходами 33 найбільших забруднювачів показала поліпшення - з 275,49 млн тонн у 2015 році до 260,8 млн тонн минулого року.

О.Семерак зазначив, що Мінприроди пропонує замінити застарілі способи обліку шкідливих речовин.

"Ми виступаємо за впровадження в Україні загальнодержавного моніторингу, який передбачає обов'язкове встановлення фільтрів і лічильників на кожній "трубі" з вільним доступом до цієї інформації усіх українців і суворими правилами : якщо обрав свої ліміти на викиди, то маєш платити", - сказав міністр.

Він також вислови припущення, що ставки екологічного податку в Україні можуть підвищитися.