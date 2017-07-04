Євросоюз розширить санкції проти Пхеньяна

Євросоюз може розширити обмежувальні заходи проти КНДР після оголошення Північною Кореєю про успішне випробування першої міжконтинентальної балістичної ракети, йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства ЄС, поширеному у вівторок.

"Євросоюз розгляне адекватну відповідь, яку буде дано за підсумками консультацій з ключовими партнерами та відповідно до позиції Ради безпеки ООН щодо можливого прийняття додаткових санкцій (проти КНДР - ІФ)", - наголошується в документі.

При цьому в Брюсселі закликали Пхеньян утриматися від подальших дій, які могли б негативно вплинути на ситуацію в регіоні.

У вівторок Центральне телебачення КНДР повідомило про випробування першої міжконтинентальної балістичної ракети.