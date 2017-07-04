Голову екологічної організації затримали за вимагання

Прокуратура Київської області затримала за підозрою у вимаганні голову всеукраїнської громадської організації "Бюро по захисту екології і здоров'я", повідомляє прес-служба обласної прокуратури у вівторок.

"Затримана особа вимагала у підприємства щотижня платити йому грошові кошти. Сума залежала від обсягу видобутої підприємством продукції, за попередніми підрахунками "данина" становила близько 200 тис гривень в місяць. Крім цього, голова зазначеної громадської організації в разі відмови підприємства платити йому гроші погрожував пошкодити і знищити майно підприємства", - йдеться в повідомленні.

Зловмисник був затриманий правоохоронцями під час передачі 34 тис грн. Він підозрюється в скоєнні злочину за ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі на 3-7 років.

"Тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про повідомлення про підозру затриманій особі, а також обрання запобіжного заходу", - розповіли в прокуратурі.