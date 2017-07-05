Кіберполіція зупинила нову масштабну атаку Petya, заблокувавши розсилку з серверів М.Є. Doc.
Кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи М.Є. Doc, про це повідомив Арсен Аваков на своїй сторінці в Фейсбуці.
"Сьогодні спеціальні агенти департаменту кіберполіції, разом з фахівцями СБУ та міської прокуратури - припинили другий етап кібератаки Petya", - зазначив міністр внутрішніх справ.
Пік атаки планувався на 16.00. Стартувала атака о 13.40. До 15.00 кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу.
"Атака була зупинена. Сервера вилучено, разом зі слідами впливу кіберзлочинців з очевидними джерелами з Російськой Федерації", - повідомив міністр.