Кіберполіція зупинила нову масштабну атаку Petya, заблокувавши розсилку з серверів М.Є. Doc.

Кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи М.Є. Doc, про це повідомив Арсен Аваков на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Сьогодні спеціальні агенти департаменту кіберполіції, разом з фахівцями СБУ та міської прокуратури - припинили другий етап кібератаки Petya", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Пік атаки планувався на 16.00. Стартувала атака о 13.40. До 15.00 кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу.

"Атака була зупинена. Сервера вилучено, разом зі слідами впливу кіберзлочинців з очевидними джерелами з Російськой Федерації", - повідомив міністр.