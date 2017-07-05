Події

03:23 05.07.2017

Кіберполіція зупинила нову масштабну атаку Petya, заблокувавши розсилку з серверів М.Є. Doc.

Кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу з серверів інформаційної системи М.Є. Doc, про це повідомив Арсен Аваков на своїй сторінці в Фейсбуці.

"Сьогодні спеціальні агенти департаменту кіберполіції, разом з фахівцями СБУ та міської прокуратури - припинили другий етап кібератаки Petya", - зазначив міністр внутрішніх справ.

Пік атаки планувався на 16.00. Стартувала атака о 13.40. До 15.00 кіберполіція заблокувала розсилку та активацію вірусу.

"Атака була зупинена. Сервера вилучено, разом зі слідами впливу кіберзлочинців з очевидними джерелами з Російськой Федерації", - повідомив міністр.

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