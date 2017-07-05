Події

07:07 05.07.2017

Кабмін схвалив проекти указів президента про 13 довічних і 13 дворічних стипендії діячам науки

Кабінет міністрів схвалив проекти указів президента про призначення довічних стипендій 13 видатним діячам науки і дворічних стипендій ще 13 діячам науки.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у вівторок. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зачитав дане рішення серед прийнятих урядом на засіданні без обговорення.

Довічні стипендії призначені 13 видатним вченим, які досягли 70-річного віку в сумі 1тис. 968 грн (1,5 прожиткових мінімуми тим, хто втратив працездатність).

Дворічні стипендії призначено 13 видатним вченим, які були відібрані за результатами конкурсного відбору.

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