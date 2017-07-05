У Санкт-Петербурзі на 99-му році життя помер письменник Данило Гранін, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на джерело в медичних колах міста. Інформацію про смерть Данила Граніна підтвердили близькі письменника.

За інформацією співрозмовника "Інтерфаксу", Гранін останні кілька днів перебував у реанімаційному відділенні одного з міських стаціонарів. Незадовго до смерті він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Джерело повідомило, що письменник помер у вівторок, 4 липня, близько 22:00.

Данило Гранін (справжнє прізвище - Герман) народився 1 січня 1919 року в Курській області. Закінчив електромеханічний факультет Ленінградського політехнічного інституту, працював інженером на Кіровському заводі, звідти пішов на фронт. Війну закінчив на посаді командира роти важких танків.

Гранін почав друкуватися в 1949 році. Він автор романів "Шукачі", "Іду на грозу", "Після весілля", "Зубр", "Невідомий чоловік", "Мій лейтенант" та інших. Серед його робіт - також повісті та оповідання "Наш комбат", "Будинок на Фонтанці", "Обірваний слід", "Сад каменів", "Вибір цілі" і багато інших.

У співавторстві з Алесем Адамовичем Гранін написав "Блокадну книгу" - документальну хроніку блокадного життя. Спочатку на видання книги в Ленінграді було накладено заборону. У 1977 році вона частково, з купюрами, вийшла в журналі "Новий світ". У 1984 році "Блокадну книгу" опублікували повністю.

У 2014 році у віці 95 років Гранін виступив в німецькому бундестазі перед депутатами і канцлером. Письменник розповів, як жив і помирав блокадний Ленінград. "У місті люди багато чого робили самі. У когось вистачало сил вирубувати в льоду сходинки, щоб можна було спускатися до води. У районах міста організували видачу окропу, кружка окропу часто рятувала людину; молодіжні бригади допомагали доставити знесилених людей в стаціонари, там їх абияк підгодовували".

Данило Гранін - володар безлічі державних премій і нагород. Серед них - найвища нагорода Росії, орден Святого апостола Андрія Первозванного. Орден було вручено письменникові в 2008 році "за видатний внесок у розвиток вітчизняної літератури, багаторічну творчу і громадську діяльність". 3 червня цього року письменник удостоївся Державної премії за видатні досягнення в області гуманітарної діяльності за 2016 рік.