Глави МЗС чотирьох арабських країн обговорять в Каїрі катарську кризу

Чотири країни, які оголосили ультиматум Катару, зберуться на переговори в Єгипті. У Досі вважають, що через ультиматум його ініціатори хочуть задушити свободу слова.

Глави МЗС чотирьох країн, які оголосили ультиматум Катару, в середу, 5 липня, проведуть переговори в Єгипті. Рішення про спільні консультації з дипломатичної кризи було прийнято після того, як уряд в Досі заявив, що вимоги Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту та Бахрейну, виконати не вдасться. Зустріч міністрів закордонних справ розпочнеться в Каїрі вранці за місцевим часом, після чого її учасники дадуть прес-конференцію.

Саудівська Аравія заявила, що відповідь Катару на їх ультиматум було отримано, і що про реакцію чотирьох країн дізнаються "в потрібний час". Глава катарського МЗС Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тані повідомив, що офіційну відповідь було передано четвірці в понеділок за посередництва Кувейту, який виступає посередником в конфлікті. Зміст листа не розкривається.

Аль Тані у вівторок заявив журналістам, що список вимог до Катару "відірваний від дійсності і неможливий". "Мова йде не про тероризм, а про те, щоб задушити свободу слова", - додав катарський дипломат. При цьому представник Катару заявив, що Доха буде шукати вихід з кризи, що вибухнула на основі діалогу.

Офіційна Доха звинувачується в підтримці тероризму. Були припинені всі дипломатичні і економічні відносини чотирьох держав з Катаром. Раніше на адресу країни, яка в 2022 році повинна прийняти чемпіонат світу з футболу, було висунуто список вимог з 13 пунктів. У їх числі - закриття телеканалу Аль-Джазіра і турецької військової бази, розрив дипвідносин з Іраном і зупинка фінансування терористичних груп. Спочатку вимоги повинні були бути виконані до 2 липня включно.