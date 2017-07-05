Події

07:44 05.07.2017

Зустріч членів РБ ООН по КНДР відбудеться у відкритому форматі

Ініціаторами зустрічі виступили Японія і США

Екстрена зустріч членів Ради Безпеки ООН у зв'язку з пуском балістичної ракети КНДР в форматі відритого брифінгу відбудеться в середу, 5 липня, о 15:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), повідомило "Інтерфаксу" джерело в штаб-квартирі Всесвітньої організації .

"СБ ООН по КНДР буде скликане у відкритому форматі завтра о 15:00 за часом Нью-Йорка", - повідомив співрозмовник агентства. Він додав, що ініціаторами екстреної зустрічі виступили Японія і США.

Раніше західні ЗМІ написали, що Вашингтон запросив термінову зустріч Радбезу ООН у зв'язку з пуском північнокорейської ракети.

У вівторок Центральне телебачення КНДР повідомило про випробування першої міжконтинентальної балістичної ракети.

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