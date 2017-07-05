Події

07:49 05.07.2017

Бойовики за добу здійснили 15 обстрілів позицій сил АТО

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань зробили 15 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-терористичні бандформування продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї. Втім, ситуація в районі проведення АТО в порівнянні з попередньою добою, покращилася і поступово стабілізується. Про це свідчить не тільки кількість скоєних вчора бойовиками збройних провокацій, а й характер зброї противника і щільність самих обстрілів. Упродовж минулої доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому артилерії чи іншого забороненого мінськими угодами озброєння бандити не застосовували ... Жоден український воїн в результаті ворожих обстрілів за минулу добу не постраждав", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Приморському напрямку бойовики здійснили 7 обстрілів позицій сил АТО. Позиції ЗСУ в околицях Павлополя, Лебединського, Гнутового і Широкиного бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї, в околицях Водяного - з великокаліберного кулемета, Гнутове і Лебединське - з автоматичних станкових гранатометів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 6 обстрілів бойовиками позицій ЗСУ. Бойовики вели обстріл наших позицій в районах Авдіївки, Дослідного і Зайцевого з гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП, Зайцеве - зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики здійснили тільки 2 обстріли: околиці Кряківка обстріляли з гранатометів і озброєння БМП, околиці Станиці Луганської - зі стрілецької зброї і підствольних гранатометів.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кіберполіція зупинила нову масштабну атаку Petya, заблокувавши розсилку з серверів М.Є. Doc.

Бойовики 6 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби

ДП "Антонов" пропонує США співпрацю

Кабмін дозволив продовжити на рік дію ліцензій боржникам із ренти

Реальною метою найпотужнішої кібератаки була дестабілізація ситуації всередині України - Грицак

ОСТАННЄ

США жорстко відреагують на запуск китайської балістичної ракети

За хабар в Києві затримано слідчого поліції

У Китаї під час вибуху газопроводу постраждали 89 осіб

У Харкові злочинець працював за схемою "ваш син у поліції"

Росія продовжила санкції у відповідь проти України і Заходу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Джинсы мужские
РЕКЛАМА