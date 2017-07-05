Бойовики за добу здійснили 15 обстрілів позицій сил АТО

За минулу добу бойовики незаконних збройних формувань зробили 15 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-терористичні бандформування продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї. Втім, ситуація в районі проведення АТО в порівнянні з попередньою добою, покращилася і поступово стабілізується. Про це свідчить не тільки кількість скоєних вчора бойовиками збройних провокацій, а й характер зброї противника і щільність самих обстрілів. Упродовж минулої доби окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників, при цьому артилерії чи іншого забороненого мінськими угодами озброєння бандити не застосовували ... Жоден український воїн в результаті ворожих обстрілів за минулу добу не постраждав", - йдеться в повідомленні на офіційній сторінці прес-центру в Фейсбук.

На Приморському напрямку бойовики здійснили 7 обстрілів позицій сил АТО. Позиції ЗСУ в околицях Павлополя, Лебединського, Гнутового і Широкиного бойовики обстрілювали зі стрілецької зброї, в околицях Водяного - з великокаліберного кулемета, Гнутове і Лебединське - з автоматичних станкових гранатометів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 6 обстрілів бойовиками позицій ЗСУ. Бойовики вели обстріл наших позицій в районах Авдіївки, Дослідного і Зайцевого з гранатометів, великокаліберних кулеметів і озброєння БМП, Зайцеве - зі стрілецької зброї.

На Луганському напрямку бойовики здійснили тільки 2 обстріли: околиці Кряківка обстріляли з гранатометів і озброєння БМП, околиці Станиці Луганської - зі стрілецької зброї і підствольних гранатометів.