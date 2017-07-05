Події

07:56 05.07.2017

Грузія ніколи не погодиться прийняти окупацію країни

Президент Георгій Маргвелашвілі відкинув заклик Росії до "прийняття реальності" і заявив про прихильність цілісності країни.

"Російська Федерація говорить нам дуже образливі слова: "Прийміть реальність". Це цілеспрямована політика, щоб зруйнувати нашу твердість, єдність, наше повне неприйняття окупації Грузії. Росія намагається переконати пересічних громадян, політиків, дипломатів, що ситуація вже не зміниться і вона зможе домогтися свого, узаконити несправедливість", - сказав у вівторок в ефірі телекомпанії" Руставі 2" Г.Маргвелашвілі.

За його словами, Росія хоче, щоб "Грузія говорила з нею з урахуванням нових реалій, які насаджуються нею в 21-м столітті відверто середньовічної логікою, за принципом наявності сили".

"Повірте, наші предки вигравали таку боротьбу, виграємо і ми, але нам не можна ні на секунду розслаблятися. Ми ніколи не погодимося з історичною несправедливістю і вандалізмом, які відбуваються на нашій землі", - сказав Г.Маргвелашвілі.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Бойовики за добу здійснили 15 обстрілів позицій сил АТО

Кіберполіція зупинила нову масштабну атаку Petya, заблокувавши розсилку з серверів М.Є. Doc.

Бойовики 6 разів обстріляли позиції сил АТО з початку доби

ДП "Антонов" пропонує США співпрацю

Кабмін дозволив продовжити на рік дію ліцензій боржникам із ренти

ОСТАННЄ

За хабар в Києві затримано слідчого поліції

У Китаї під час вибуху газопроводу постраждали 89 осіб

У Харкові злочинець працював за схемою "ваш син у поліції"

Росія продовжила санкції у відповідь проти України і Заходу

Зустріч членів РБ ООН по КНДР відбудеться у відкритому форматі

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
заказать туфли мужские на price.ua
РЕКЛАМА