Події

08:29 05.07.2017

У Харкові злочинець працював за схемою "ваш син у поліції"

Харківська місцева прокуратура №1 повідомила про підозру за ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство) 17-річному юнакові, який представляючись помічником слідчого, виманив у пенсіонерки $ 5 тис. За схемою "ваш син у поліції".

Як повідомляє прес-служба прокуратури, молода людина "працювала" зі спільником, особу якого нині встановлюють правоохоронці.

"До жительки Шевченківського району Харкова зателефонував невідомий чоловік і, представившись слідчим поліції, повідомив, що її син скоїв ДТП і зараз перебуває в поліції. Для "залагодження" справи і нібито на лікування постраждалих він попросив у пенсіонерки грошей. Через кілька хвилин після цього на порозі квартири з'явився юнак і сказав, що він - помічник слідчого. Жінка віддала йому $ 4 тис. Буквально за 10 хвилин аферист знову подзвонив жертві і повідомив, що постраждалі в ДТП загинули і потрібні ще гроші для "залагодження справи", - цитує прес -служба керівника місцевої прокуратури Катерину Шевцову.

За даними слідства, в цілому жінка передала уявним поліцейським $ 5 тис. Після цього вона зателефонувала синові і, зрозумівши, що її обдурили, поскаржилася правоохоронцям. Кур'єра одразу затримали біля під'їзду її будинку.

Досудове розслідування триває.

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