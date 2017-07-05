Події

08:45 05.07.2017

У Китаї під час вибуху газопроводу постраждали 89 осіб

У Китаї в результаті вибуху газопроводу загинули п'ятеро людей, ще 89 постраждали. Про це повідомляє China News з посиланням на місцеву владу.

За інформацією видання, 14 з потерпілих перебувають у важкому стані. Всі 89 постраждалих були госпіталізовані, відзначає видання.

Інцидент стався в міському окрузі Сун'юань. За даними China News, вибух прогримів під час ремонтних робіт на ділянці газопроводу, стався витік газу.

За інформацією Reuters, в результаті того, що сталося постраждали пацієнти і медперсонал в лікарні, яка розташована поблизу від місця події.

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