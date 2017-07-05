За хабар в Києві затримано слідчого поліції

Співробітниками прокуратури міста Києва, Служби безпеки України та Управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції затримано слідчого київської поліції при одержанні неправомірної вигоди, повідомляє прес-служба київської міської прокуратури.

"Як з'ясувалося, поліцейський вимагав 76 тис. грн. за проведення слідчих дій з метою зібрання доказів невинності і непритягнення до кримінальної відповідальності громадянина - учасника дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якого загинула жінка", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Слідчого було затримано при отриманні другої частини хабара в 50 тис. грн.

Слідчі дії тривають.